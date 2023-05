Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

TSV Lingenfeld führt in der B-Klasse die Tabelle der Aufstiegsrunde an und will am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen VfB Haßloch II seinen aktuellen Vorsprung noch weiter ausbauen.

Vorstand Sport Steffen Vogt zeigt sich zufrieden mit der Ausgangssituation: „Wir haben sechs Punkte Vorsprung und hoffen natürlich, dass es reicht.“ Damit meint er den Aufstieg in die A-Klasse.