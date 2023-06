Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fritz-Walter, Weltmeister von 1954, wäre am 31. Oktober 2020 100 geworden. Vor 30 Jahren, am 10. Juli 1990, stieg im Helmut-Bantz-Stadion ein Benefizspiel, bei dem jener Walter anwesend war. Paul Ochsner, ehemaliger Regionalliga-Torwart des FC Homburg und FV Speyer, erinnert sich an diesen Tag. Er stand selbst im Kasten.

Eine Speyerer Stadtauswahl mit bekannten Bürgern traf auf die sogenannte Pfälzer Ausles, eine Vereinigung aus ehemaligen Olympiasiegern, Welt- und Europameistern. Der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete