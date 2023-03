Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Mechtersheim kann nach dem 5:0 (4:0)-Sieg über den SV Röchling Völklingen für die Aufstiegsrunde planen. Die Höhe des Ergebnisses hat dann aber doch so manchen neben dem Spielfeld überrascht.

So leicht wie am Samstag beim 5:0 über Völklingen hatte es der TuS Mechtersheim wohl noch nie. Und so mancher Zuschauer im Stadion an der Kirschenallee rieb sich nach zehn Minuten