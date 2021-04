Vier Jahre hat Kevin Schwehm beim TuS Mechtersheim in der Oberliga gespielt. Im Sommer wechselt er zum Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach. Es ist eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte und zu alten Weggefährten und Familienmitgliedern.

Mit der Rückholaktion ehemaliger Spieler ist Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach zuletzt sehr gut gefahren. Die Verpflichtung des 28-jährigen Kevin Schwehm von Oberligist TuS Mechtersheim soll Seebach noch stärker machen und im Verbund mit anderen Assen auf ein höheres Niveau heben. Die Weichen für den Transfer hat der spielende Co-Trainer Georg Ester gestellt, mit dem Schwehm einst gemeinsam in Mechtersheim auflief. „Wir sind nach Georgs Rückkehr zu Rot-Weiss immer in Kontakt geblieben und haben oft telefoniert“, berichtet der Mittelfeldspieler. Für ihn war klar, dass er nach Seebach zurückgehen wird, wenn er nicht mehr in der Oberliga spielen will. Und dieser Zeitpunkt war nun gekommen – aus beruflichen Gründen.

„Ich habe Bauingenieurwesen an der Fachhochschule in Kaiserslautern studiert und den Bachelorabschluss gemacht“, erklärt Schwehm, der die Carl-Orff-Realschule in Bad Dürkheim besucht hatte. Dann wechselte er auf das Technikgymnasium in Neustadt, machte sein Fachabitur und absolvierte danach eine Ausbildung als Bauzeichner. Er wird in dem Ludwigshafener Ingenieurbüro, in dem er bereits als Werkstudent gearbeitet hat, voll einsteigen. Außerdem strebt er den Masterabschluss an, was zeitaufwendig ist. Das alles lässt sich mit Fußball auf Oberliga-Niveau nicht mehr vereinbaren.

Und so bekommt Rot-Weiss Seebach einen Spieler im besten Fußballeralter, der über Jahre hinweg bis zuletzt Stammspieler und Leistungsträger in der Oberliga war. Wenn Nico Pantano, Kapitän von Oberligist Arminia Ludwigshafen, erklärt, er sei froh, dass Konkurrent Mechtersheim jetzt schwächer sei, sagt das alles über den Stellenwert des spielstarken Schwehm.

Spieler beim 1. FCK

Vielleicht wäre sogar eine noch größere Laufbahn möglich gewesen, denn Kevin Schwehm brachte alle Voraussetzungen dafür mit. Nachdem er in der Jugend beim SV 1911 Bad Dürkheim, dem FC Leistadt und Rot-Weiss Seebach auf sich aufmerksam gemacht hatte, holte ihn der 1. FC Kaiserslautern. In der C1 der Roten Teufel erzielte er die meisten Tore, auch weil er damals teilweise im Angriff eingesetzt wurde. „Im weiteren Verlauf ging es aber immer ein Stückchen weiter zurück“, verdeutlicht Schwehm, der seine Stärken im zentralen Mittelfeld hatte.

Er bekam eine Einladung für einen Lehrgang der U15-Nationalelf und blieb im Dunstkreis des DFB. Am 10. Oktober 2010 bestritt Schwehm in Kiew ein U18-Länderspiel gegen die Ukraine, das Deutschland 1:0 gewann. In seiner Zeit bei der Junioren-Nationalmannschaft traf er auf viele Akteure, die heute in der Bundesliga oder bei europäischen Topvereine unter Vertrag stehen. „Julian Draxler, Dominique Heintz, Leonardo Bittencourt, Danny da Costa, Antonio Rüdiger oder Sead Kolasinac, der damals noch für Deutschland spielte“, listet Schwehm einige prominente Mitspieler auf.

Regional- und Oberliga

Dass es zu keinem weiteren Einsatz in der U18 reichte, hatte einen Grund. Meniskusriss, Bänderriss und Riss des Syndesmosebands stehen in seiner damals prall gefüllten Krankenakte. Eine weitere Einladung zur Nationalmannschaft musste er wegen einer Knieoperation absagen. In den vergangenen Jahren blieb er fast unverletzt und hatte nur noch einen Nasenbeinbruch zu verkraften.

Nach seiner Jugendzeit spielte Schwehm für den FCK II in der Regionalliga, wo er vorwiegend auf der Außenbahn eingesetzt wurde – nicht gerade seine Lieblingsposition. 2014 folgte der Wechsel zum Oberligisten SC Hauenstein, wo er im Mittelfeld zentral offensiv oder als hängende Spitze nominiert wurde. Als ein „Sechser“ ausfiel, rückte Schwehm ins defensive Mittelfeld. „Ich war stabiler geworden, nicht mehr so verletzungsanfällig und habe meine Spielweise umgestellt“, erläutert der 28-Jährige. Auf der neuen Position fühlte er sich wohl und war fortan gesetzt. Daran änderte sich auch nichts, als er 2017 nach Mechtersheim ging. „Jede dieser drei Stationen hatte etwas für sich. Beim FCK wurde unter Profibedingungen und teilweise zweimal täglich auf hohem Niveau trainiert, bei den beiden anderen Klubs gab es einen tollen Teamgeist und ein intaktes Mannschaftsgefüge“, resümiert Schwehm. Er bevorzugt ein zumindest phasenweises Pressing und gepflegten Kombinationsfußball.

Vereint mit dem Bruder

Die veränderte Rolle und robustere Spielweise hatte zur Folge, dass Kevin Schwehm, der als Jugendspieler für Weltstar Cristiano Ronaldo schwärmte, sich mehr an Bastian Schweinsteiger orientierte. In seinem letzten Jahr in Hauenstein spielte er mit seinem Bruder Robin (24) zusammen, der schon vor ihm den Weg zurück zu Rot-Weiss gefunden hat. Auch er spielt längst auf der „Sechs“. Könnte es da zu einem Konkurrenzkampf der Brüder kommen? Kevin lacht. „Ich bin zuversichtlich, dass es Trainer Roland Beck gelingt, ein System zu finden, in dem wir beide spielen können“, sagt der neu verpflichtete Mann. Von seinem künftigen Coach hat er in einem ersten Gespräch einen positiven Eindruck gewonnen.

Und so freut sich Kevin Schwehm, der mit Freundin Marietta in Ungstein wohnt, auf die neue Saison. In der hat es die Familie auch wieder leichter, die beiden Fußballer bei den Spielen zu beobachten. „Das ist ideal, zumal Seebach ein Heimspiel für unsere in Leistadt lebende Familie ist“, freut sich der Ältere der beiden Brüder. Dass Vater Andreas jetzt der Sportlichen Leitung der Seebacher angehört, spiele keine Rolle, sei aber im Kreis der Familien besprochen worden. Mutter Stefanie, eine Schwester von Leistadts Coach Michael Möckel, ist die Tante des ehemaligen FCK-Torhüters und heutigen Gladbach-Profis Tobias Sippel, der hin und wieder mal zu einem Abstecher nach Bad Dürkheim kommt. Vielleicht schaut er ja mal bei den Rot-Weissen zu.

Bleibt die Frage, wann Kevin erstmals im Trikot der Seebacher auflaufen wird? „Da kann ich im Moment keine Prognose abgeben, der Beginn der neuen Saison ist noch nicht terminiert. Es wird nach der langen Pause aber dauern, bis alle ihren Rhythmus gefunden haben“, ist Schwehm sicher. Es jucke allerdings schon gewaltig in den Füßen. Die Zuschauer im Meisterwasental dürfen sich jedenfalls auf einen richtig guten Fußballer freuen.