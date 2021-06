Drei Mannschaften des FV Hanhofens haben ihre ersten Testspiele ausgemacht. Die Herren (B-Klasse Süd) treten am Sonntag, 4. Juli (15 Uhr), gegen SV Bad Dürkheim (C-Klasse West), am Sonntag, 11. Juli, bei SpVgg RW Speyer (C-Klasse Ost), Samstag, 17. Juli (18 Uhr), bei SV Studernheim (B-Klasse Rhein-Pfalz Nord-Süd) und am Sonntag, 25. Juli (15 Uhr), bei SG Iggelheim/Böhl II (C-Klasse Mitte) an.

Die zweite Mannschaft des FVH (C-Klasse Ost) testet am Samstag, 3. Juli (17 Uhr), bei ASV Schwegenheim (C-Klasse Ost), am Samstag, 7. August (17 Uhr), gegen TV Westheim (C-Klasse Ost) und am Sonntag, 15. August (15 Uhr), gegen SV Schöntal Neustadt (C-Klasse West).

Damen-Spiele

Das Damenteam der Hanhöfer probt den Ernstfall am Sonntag, 11. Juli (13 Uhr), gegen SG Heidelberg Kirchheim (bfv-Frauen-Verbandsliga). Es folgt ein Test am Samstag, 24. Juli (18 Uhr), gegen den 1. FFC Kaiserslautern (Landesliga Westpfalz).tiko