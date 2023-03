Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es hätte mal wieder der Tag von Torjäger Marvin Sprengling sein können, ein ganz besonderer dazu. Doch am Ende trottete der Kapitän des FV Dudenhofen nach dem 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen Alemannia Waldalgesheim zum Auftakt der Oberliga-Abstiegsrunde nur völlig niedergeschlagen vom Platz.

Von Martin Erbacher

Denn per Kopf brachte Sprengling (64.) Dudenhofen nach Justin Neuners Ausgleich (42.) 2:1 in Führung. Diese egalisierte Waldalgesheim in der siebten Minute der Nachspielzeit: