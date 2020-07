Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09 hat sein erstes Vorbereitungsspiel am Mittwochabend beim laut Trainer Dennis Will ambitionierten baden-württembergischen Pendant FC Nöttingen 1:2 (1:2) verloren.

„Für den ersten Test waren wir zufrieden“, sagte Coach Will im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Wir haben alle Spieler 22 eingesetzt.“ Dabei fehlte wie auch am nächsten Wochenende Julien Jubin (Urlaub), sowie angeschlagen beziehungsweise wegen Trainingsrückstands Christoph Gass, Fredy Nöbel, Alexander Pirogov und Nils Oleszewski.

Tödliche Ballverluste

Nöttingen nutzte zwei leichtsinnige Ballverluste zum 2:0 aus, informierte Coach Will. Neuzugang Max Lichti verkürzte. „Wir hatten Chancen zum 2:2“, meinte Will. In der zweiten Hälfte bescheinigte er dem Gastgeber das bessere Spiel mit mehr Ballbesitz. Doch mit Wille habe Speyer ein 0:0 erzielt.

Mit und gegen den Ball habe der FC 09 noch Luft, informierte der Verantwortliche. Aufgrund Corona dann wieder mit je 15 Mann im Aufgebot, geht es im heimischen Sportpark am Samstag (17 Uhr) gegen Verbandsligist ASV Fußgönheim, und aus diesem Grund neu im Programm, am Sonntag (11 Uhr) gegen SV Weisenheim/Sand (Bezirksliga).