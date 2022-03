Die Bundesliga-B-Juniorinnen des FC Speyer 09 traten bereits am Freitag die erste Auswärtsfahrt des Jahres an. Bei der SGS Essen will sich die Mannschaft von Celine Hauk am Samstag um 10.30 Uhr einerseits für die Hinspielniederlage revanchieren und hat andererseits die Möglichkeit, mit einem Sieg tabellarisch vorbeizuziehen.

Gastgeberinnen favorisiert

Mit 29 Punkten stehen beide in der oberen Tabellenhälfte: „Trotzdem ist Essen ganz klar in der Favoritenrolle. Vor allem individuell sind sie sehr gut besetzt. Wenn wir es schaffen, wie beim 1:0-Auswärtssieg bei Ligaprimus FSV Gütersloh die Defensivarbeit konsequent umzusetzen und unsere zwei, drei Torchancen effektiv nutzen, ist eine Überraschung möglich. Essen war diese Saison durchaus für Patzer gut“, sagte Coach Hauk.

Dabei haben die Speyererinnen die Chance, im achten Aufeinandertreffen das erste Tor gegen Essen zu erzielen und die Bilanz von sieben Niederlagen und 0:22 Treffern etwas aufzuhübschen. Es winkt der dritte Tabellenplatz.