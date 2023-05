Die Frauen der Spielgemeinschaft ASV Harthausen/SV Weingarten haben am Sonntagnachmittag das Endspiel um den Vorderpfalzpokal gegen VfB Annweiler aufgrund des Verlaufs unglücklich mit 0:1 (0:0) nach Verlängerung verloren. In der Landesliga unterlag Harthausen/Weingarten im einzigen Vergleich der Saison noch mit 1:4.

Die Gastgeberinnen aus Annweiler gingen favorisiert in die Partie, beendeten sie die Punktspielrunde doch als Vierte, während die SG am Ende direkt hinter Nachbar FV Hanhofen auf dem viertletzten Tabellenrang einlief. Die Mannschaft von Trainerin Nadine Terwey-Schmitt (44) beklagte einige Ausfälle. Das goldene Tor für die Annweilerinnen erzielte Goalgetterin Melanie Leiser in der 107. Minute.

Sie besiegte schon um Punkte Harthausen/Weingarten mit einem Hattrick fast im Alleingang. In der regulären Spielzeit vergaben die Gäste einen Strafstoß. Der Ball landete am Pfosten.