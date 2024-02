Der Postgraben entlang der Bahnhofstraße ist ein Überbleibsel der Speyerer Stadtbefestigung. Von Mauern umgeben und weitgehend sich selbst überlassen, sorgt er für etwas Grün in der Innenstadt. Zu viel wuchernde Pflanzen sollen es allerdings auch nicht sein, weshalb in dieser Woche Grünpflegearbeiten im Postgraben liefen. „Mit einem Mulchbagger wurden Brombeeren gerodet“, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Der Baubetriebshof habe sich am Dienstag zudem des neben Hundekot drängendsten Problems in dem Bereich angenommen: Er habe große Mengen an Müll eingesammelt und entsorgt.