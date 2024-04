Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Speyer kann die Pachtverträge für den Flugplatz Speyer nicht im Alleingang beenden. Ein Antrag der Grünen-Fraktion, den Ausstieg 20 Jahre vor Vertragsende zu beschließen, wurde abgelehnt, nachdem die Stadt die Rechtslage erklärt hatte.

An der Flugplatz-Betreibergesellschaft FSL ist die Stadt nur indirekt mit 12,6 Prozent über ihre Verkehrsbetriebe beteiligt. Ausführlicher diskutiert wurde in der Stadtratssitzung am