Sonja Petzinger und Camille Guillier haben vor knapp einem Jahr im Eulenspiegel in der Kleinen Pfaffengasse das erste vegane Restaurant in Speyer eröffnet.

Über welche Stationen sind Sie an Ihre heutige Wirkungsstätte gekommen?

„Wir haben uns 2017 in der ,Kombüse’, einem vegan-vegetarischen Restaurant in Mannheim, kennengelernt