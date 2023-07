Am Schillerweg zwischen Domgarten und Rhein ist am Mittwoch die erste von mehreren geplanten Fußgängerampeln mit „Brezelbu“-Motiv in Betrieb genommen worden. Der „Brezelbu“ solle künftig an sechs oder sieben weiteren Ampeln zu sehen sein, berichtete der Vorsitzende des Verkehrsvereins Uwe Wöhlert. Ungefähr ein Jahr hätte es gebraucht, um die Idee auszuarbeiten, sie mit der Stadtverwaltung zu besprechen und die Gestaltung des Grafikers Roland Brönner umzusetzen. „Es ist eine Kunst, das so zu verwirklichen, dass man es auch erkennen kann. Das Motiv ist ja auch relativ klein“, merkte Wöhlert an. Auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) war zur Einweihung des neuen Ampelmotivs gekommen. „Wir sind natürlich alle froh, dass das Motiv just in time zum Brezelfest fertig wurde“, sagte sie. Dieses wird am Donnerstag eröffnet. Die umgestellte Signalanlage zeigt bei Grün ein gehendes Männchen mit einer Brezel in der Hand, bei Rot ein stehendes mit ausgestreckten Armen und einer Brezel.