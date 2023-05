Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Vanitas“ ist das Motto der SWR Festspiele in Schwetzingen. Vergänglichkeit. Und wo Vanitas drübersteht, muss Vanitas drin sein. Das Ensemble La Venexiana war mit dem beeindruckenden Programm „Die Pest in Venedig“ im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses zu erleben.

Dass alles eitel unter der Sonne sei, wusste schon Kohelet, den man als „Prediger Salomo“ kennt. Und was kann näher am Thema sein als eine Seuche, in diesem Fall die Pest,