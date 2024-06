Fünf Jahre Haft lautete am Montag das Urteil der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal: Ein 29-Jähriger aus Speyer, der vor seiner Verhaftung in Schifferstadt gewohnt und in beiden Städten Straftaten begangen hat, muss ins Gefängnis. Kammer, Staatsanwältin und Rechtsanwälte schließen einen sogenannten Deal.

Bei den Straftaten, wegen denen der 29-Jährige verurteilt wurde, handelt es sich überwiegend um umfangreiche Geschäfte mit Drogen, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln