Absteiger TSV Speyer verabschiedet sich aus der Dritten Liga der Volleyballer. Am Samstag (19 Uhr) geht’s zum Meister und Exbundesligisten TV Bühl. Am Sonntag gibt’s in Speyer ein U20-Turnier.

„Ich hoffe, dass wir mehr als sechs sind“, sagt Speyers Trainer Gerrit Jann vor der Drittliga-Partie. „Am Dienstag waren wir zu zwölft, auch wenn Ergänzungsspieler darunter waren.“ Die Tendenz geht laut Jann dahin, dass er auch in der nächsten Saison den TSV betreuen wird.

„Dann greifen wir wieder an“, betont er. Noch habe niemand abgesagt, dann beim Neuaufbau zu unterstützen. Der Coach geht aber davon aus, dass ein paar ältere Spieler kürzertreten werden. Die Jungen blieben wohl erhalten: „Für mich ist wichtig, dass zwölf regelmäßig trainieren.“

Südwestmeisterschaft in Speyer

Am Sonntag (11 Uhr, Nordhalle) richten die Speyerer die Südwestmeisterschaft der Unter-20-Jährigen aus. Die beiden Endspielteilnehmer kämpfen dann im Mai in Bayern um den nationalen Titel. Speyer trifft auf TV Wiesbach (12 Uhr) und TuS Kriftel (13). Die andere Gruppe bilden TV Biedenkopf, TV Bliesen und TGM Mainz-Gonsenheim.

„Wir haben gute Chancen, und das Turnier ist auch noch zu Hause“, freut sich Jann auf die Spiele. „Das gab es zuletzt mal in Schifferstadt vor 15, 20 Jahren. Da war ich noch jung. Es wird ein tolles Event. Wir schauen, dass wir die Halle voll kriegen.“ Das Championat gehe nur alle drei Jahre an den Sieger aus dem Landesverband.

Dem Seriensieger aus dem Weg gehen

Dass sich die Speyerer auf Rheinland-Pfalz-Ebene durchgesetzt hätten, sei schon eine Hausnummer. Jann findet den Spielplan gut. Der TSV Speyer setzt zunächst aus und beobachtet die Konkurrenz, geht zudem Seriensieger Kriftel im möglichen Halbfinale aus dem Weg. Doch auch Bliesen schätzt er stark ein. Mainz könne sich wie Speyer noch aufrüsten.

In der Nordhalle treten die Volleyballer erstmals überhaupt an. Felix Mast aus dem Regionalligakader läuft neben Oberliga-erfahrenen Kräften auf. Hinzu stoßen Talente aus anderen Vereinen, die im Jugendbereich für Speyer meldeten.