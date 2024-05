An drei Bahnübergängen beginnen in dieser und der kommenden Woche Bauarbeiten an den Gleisüberfahrten. Das bringt Verkehrseinschränkungen mit sich.

Die Querungen des Industriegleises in der Wormser Landstraße, im Mäuseweg und in der Hafenstraße werden laut Stadtverwaltung im Auftrag der Deutschen Bahn einige Tage für den Verkehr gesperrt. Den Auftakt machen demnach Gleisarbeiten in der Wormser Landstraße. Dort wird am Freitag, 17. Mai, 20 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 22. Mai saniert. „Der betroffene Straßenabschnitt wird beidseitig als Sackgasse ausgewiesen“, teilt die Stadt mit. Eine Umleitung werde eingerichtet. Der Zugverkehr auf dem Industriegleis wird laut Auftraggeber DB während der Bauzeit komplett eingestellt. Nur eine Stunde nach Beginn in der Wormser Landstraße wird auch der nahe Übergang am Mäuseweg gesperrt – wohl bis Dienstag, 21. Mai, 17 Uhr. Auch hier komme während der Bauzeit eine Sackgasse, wobei Einsatzfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer weiter passieren könnten. Rund eine Woche später, am Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, ziehen die Arbeiter für Gleisarbeiten an den Übergang in die Hafenstraße. Bauzeit dort laut Verwaltung: voraussichtlich bis Mittwoch, 29. Mai, 20 Uhr. Weitere Informationen, unter anderem zu genauen Umleitungsrouten, im Netz unter www.speyer.de/baustellen.