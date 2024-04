Das Seniorenzentrum Haus am Germansberg der Diakonissen Speyer bietet für Freitag, 12. April, von 16.30 bis 20.30 Uhr einen Letzte-Hilfe-Kurs an. Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich über die Themen Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren möchten oder die Unterstützung im Umgang mit schwerkranken Menschen am Lebensende benötigen, heißt es in einer Mitteilung. Caroline Byrt und Dörte Kaufmann, zertifizierte Kursleiterinnen für Letzte-Hilfe-Kurse, vermitteln Basiswissen und Orientierung sowie einfache Handgriffe. Der Kurs umfasst vier Themenblöcke zu jeweils 45 Minuten: Sterben als Teil des Lebens, Vorsorgen und entscheiden, Leiden lindern, Abschied nehmen. Er thematisiert Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können, und wie Angehörige bei der Linderung helfen können. Auch um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht geht es. Der Kurs läuft am Freitag, 12. April, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Festsaal des Seniorenzentrums Haus am Germansberg, Else-Krieg-Straße 2. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, Anmeldung ist erforderlich per Mail an hag-pforte@diakonissen.de oder telefonisch unter der Nummer 06232 22-1738.