Zu einer Diskussionsveranstaltung vor der Kommunalwahl im Juni lädt der DGB-Stadtverband in Kooperation mit der Katholischen Dompfarrei Pax Christi und dem Protestantischen Dekanat Speyer am heutigen Mittwoch, 15. Mai, ab 19 Uhr, in die Quartiersmensa plus St. Hedwig in der Heinrich-Heine-Straße ein. Dabei diskutieren Speyerer Vertreter von Grünen, Freien Wählern, SPD, CDU, FDP, Linke, SWG und UfS. Nicht eingeladen ist die AfD. Die Veranstaltung wird von Dekan Arne Dembek und und Pastoralreferent Markus Lamm moderiert.

Zudem behalten sich die Veranstaltenden vor, „von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen“, heißt es in der Ankündigung.