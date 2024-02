Am Donnerstag beginnt die Reihe der Fastenpredigten im Dom. Den Abschluss macht am 14. März Horst Köhler (81), Bundespräsident von 2004 bis 2010. Patrick Seiler hat ihn vor seinem Auftritt befragt.

Was bedeutet Fastenzeit für Sie, Herr Köhler?

Ich halte mich in dieser Zeit mit alkoholischen Getränken zurück. Und ich schaue mit Respekt auf alle, die die sieben Wochen vor Ostern nutzen, um bewusster zu leben. Die evangelische Kirche stellt ihre Fastenaktion in diesem Jahr unter das Motto „Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge“. Ich verstehe dieses Motto als Ermutigung, sich auf andere Menschen und ihre Sichtweisen einzulassen, einander aufmerksam zuzuhören und wahrzunehmen. Wo dies geschieht, lässt sich viel gewinnen: für den Einzelnen und die Gesellschaft.

Was glauben Sie, den Besuchern im Speyerer Dom mitgeben zu können?

Wer sich an einem Donnerstagabend zur Fastenpredigtreihe in den Speyerer Dom aufmacht, kommt freiwillig, bringt Interesse und Neugierde mit. Über solch eine Zuhörerschaft freue ich mich natürlich. Von einem Bundespräsidenten a.D. darf man erwarten, dass er in diesen politisch herausfordernden Zeiten den ein oder anderen Denkanstoß gibt. Dieser Erwartung will ich versuchen zu entsprechen, aber zugleich vertraue ich darauf, dass es vor allem Gottes Wort ist, das sich in einer Kirche Gehör verschafft und zum Nachdenken bewegt.

Ist der Ort Ihrer Predigt für Sie als Protestant etwas Besonderes?

Der Speyerer Dom ist mit seiner bald 1000-jährigen Geschichte ein ganz besonderes Bauwerk, dessen Faszination sich wohl kein Besucher entziehen kann. Sein Baubeginn fiel in eine Zeit, in der die Christenheit noch nicht in West- und Ostkirche geteilt war, und die Gedanken der Wittenberger Reformation brauchten noch knapp 500 Jahre, bis Martin Luther sie formulierte. Konfessionelle Spaltungen haben immer wieder zu Konflikten und Gewalt geführt. Die Geschichte der Pfalz weiß davon jede Menge zu erzählen. Ich bin dankbar, dass in unserem Land heute der Dialog zwischen Konfessionen und Religionen in Frieden und Freiheit geführt werden kann. Und ich freue mich, dass Gastfreundschaft zwischen evangelischen und römisch-katholischen Christen in Speyer offenbar gängige, gut gelebte Praxis ist.

Zu welchen Anfragen für Reden – oder eben Predigten – sagt ein Bundespräsident a.D. eigentlich ja?

Zunächst bin ich dankbar, dass ich als Bundespräsident außer Dienst die Möglichkeit habe, zu Anfragen „nein“ sagen zu dürfen. Ich muss nicht zu allem sprechen. Wo ich aber einer Einladung folge, tue ich dies gern. Dann reizt mich die Auseinandersetzung mit dem Thema und dann versuche ich, etwas Substanzielles zu sagen.

Erinnern Sie sich noch an Ihren Appell für die Europäische Union, mit dem Sie im November 2012 schon einmal im Speyerer Dom aufgetreten sind?

Ja, sehr gut sogar. Helmut Kohl hatte mich damals gebeten, im Speyerer Dom über die Lage der Europäischen Union und den Zustand der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu sprechen. Die ab 2010 einsetzende Euro-Krise hatte eine Vielzahl von Skeptikern auf den Plan gerufen, die das baldige Ende der Gemeinschaftswährung verkündeten. Ich habe nüchtern zu erklären versucht, wie es zu der damaligen Krise kam: Es fehlte in der Europäischen Union vielfach an dem politischen Willen, sich den ökonomischen Realitäten und Notwendigkeiten einer Währungsunion zu stellen.

Warum war das so?

Eine unbedachte Deregulierung der Finanzmärkte und Auswüchse des „Pumpkapitalismus“, wie es Ralf Dahrendorf ausdrückte, waren der Hintergrund dieser Krise. Für mich war aber klar, dass es Wege aus der Krise gibt und dass es alle Mühe lohnt, sie zu gehen. Denn Europas Einheit verdient jede Anstrengung. Am Ende meiner Rede 2012 forderte ich übrigens von Deutschland und Frankreich eine kraftvolle Initiative zur Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Dies wünsche ich mir heute noch dringlicher als damals.

Sind Sie zwölf Jahre später angesichts erstarkender Rechtspopulisten in vielen Ländern besorgt um Europa?

Ja, der erstarkende Rechtspopulismus ist eine Gefahr für Freiheit und Demokratie in Europa. Er hat auch eine Ursache in der praktizierten Geringschätzung des Subsidiaritätsprinzips in der europäischen Politik. Das kann und sollte man ändern. Die größte Bedrohung für eine gute Zukunft Europas und den Frieden in der Welt ist aber die eklatante Missachtung des Völkerrechts, wie sie sich aktuell im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine manifestiert. Es ist wichtig, dass Europa darauf weiterhin mit Einheit und Entschlossenheit reagiert.

Kleiner geworden sind zuletzt die christlichen Kirchen in Deutschland. Welchen Einfluss können sie noch auf die Gesellschaft nehmen?

Die christlichen Kirchen haben mit dem Evangelium von Jesus Christus nach wie vor eine starke Botschaft anzubieten, die nichts an Relevanz eingebüßt hat. Den Kirchen ist aufgegeben, sie im Hier und Heute glaubhaft und authentisch zu bezeugen. Durch die Missbrauchsskandale haben beide großen Kirchen nicht nur an Mitgliedern, sondern – noch schlimmer – auch an Glaubwürdigkeit verloren. Das verlangt ehrliche Aufarbeitung. Je besser ihnen diese gelingt, desto mehr bleiben sie eine prägende gesellschaftliche Kraft in unserem Land. Ich wünsche mir das sehr, weil wir Christinnen und Christen als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ brauchen.

Zur Sache und zur Person

Am Donnerstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, predigt der frühere saarländische Ministerpräsident und Verfassungsrichter a.D. Peter Müller im Dom. Eine Woche danach zur selben Zeit folgt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Am Donnerstag, 14. März, 19.30 Uhr, kommt zum Abschluss der Reihe unter dem Titel „Im Puls“ Bundespräsident a.D. Horst Köhler ans Pult. Der 81-jährige Volkswirt und Politikwissenschaftler ist ausgewiesener Finanzexperte. Der CDU-Politiker war als Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig, bevor er 2004 und 2009 zum Bundespräsidenten gewählt wurde. 2010 trat er zurück.