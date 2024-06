August 1987. Alex hat sturmfrei. Was sich daraus im pfälzischen Schifferstadt ergibt, hat der Wahlberliner Schauspieler, Regisseur und Autor Alexis Bug in sein Live-Hörspiel „Des sinn Kinner – eine Pfälzer Jugend in den 80er-Jahren“ gepackt. Berührend, politisch, authentisch. Er hat es vor einem begeisterten Publikum im Speyerer Zimmertheater aufgeführt.

Alexis Bug sitzt alleine mit dem Schifferstadter Komponisten Kurt Atteln auf der Bühne der Heiliggeistkirche. Sandra Steinbach fehlt. Die Speyerer Schauspielerin ist erkrankt.