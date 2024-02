Neun Menschen hat ein Attentäter im hessischen Hanau am 19. Februar 2020 aus rassistischen Motiven erschossen. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer hat anlässlich des vierten Jahrestags der Tat unter anderem mit einer Aktion am Geschirrplätzel an die Opfer erinnert. Es will damit einer Pressemitteilung zufolge „zeigen, dass auch vier Jahre nach den rassistischen Morden die Menschen in Hanau nicht vergessen sind und das Bündnis weiterhin solidarisch mit den Betroffenen und Familienangehörigen vor Ort sowie deren Forderung nach Aufklärung und politischen Konsequenzen ist“. Im Bündnis sind verschiedene Parteien, Fraktionen, andere Institutionen und Einzelpersonen engagiert.