„Inmitten. Musik in Speyerer Kirchen“: Für das Kantorat Speyer hat Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger sein Jahresprogramm vorgelegt. Es reicht von liturgischen Formaten bis zu großen Konzerten.

Nach dem Konzert mit Christof Becker geht es bei der Kirchenmusik in den Evangelischen Kirchen der Stadt am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche weiter. Die Musikalischen Abendandachten, die in Zeiten der Lockdowns auch in den Evangelischen Kirchen ein wesentliches Format waren, um die Menschen Musik live erleben zu lassen, heißen nun Geistliche Abendmusik. Bei der Reihe „Mit Psalmen durch das Jahr“ geht es um Psalm 97 „Alle Völker sehen seine Herrlichkeit“. Wolfgang Werner spielt an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach bis Olivier Messiaen, Prädikant Henri Franck über nimmt die Liturgie.

Am Sonntag, 27. Februar, ist um 18 Uhr in der Gedächtniskirche wieder ein Orgelkonzert „Unerhörtes…!“ zur Fastnachtszeit. Bezirkskantor Robert Sattelberger (Orgel) spielt Werke von Kuhnau, da Bergamo oder Rossini. Die Moderation übernimmt Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron. Beider Programm im Sommer 2021 vor dem EM-Endspiel zu Nationalhymnen war ein großer Genuss.

Messe für den Frieden

Am Sonntag, 6. März, 18 Uhr, ist in der Auferstehungskirche Speyer-Süd eine Geistliche Abendmusik zum Sonntag Invokavit mit Willem Balk, Orgel, und Pfarrer Uwe Weinerth, Liturgie.

Am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr erklingt in der Gedächtniskirche Karl Jenkins’ „A Mass for Peace“ mit Simone Pepping, Mezzosopran, Chören des Kirchenbezirkes Speyer, der Speyerer Kantorei und dem Heidelberger Kantatenorchester. Die Leitung hat Robert Sattelberger.

Am Sonntag, 20. März, 18 Uhr, ist in der Christuskirche Speyer-Nord eine Geistliche Abendmusik zum Sonntag Okuli mit Robert Sattelberger, Orgel, und Pfarrerin Heike Kronenberg, Liturgie.

In der Dreifaltigkeitskirche ist die nächste Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“ zu Psalm 84 „Gott, der Herr, ist Sonne und Schild“ am Sonntag, 27. März, 18 Uhr,

Wolfgang Werner, Orgel, spielt wieder Werke von Johann Sebastian Bach bis Olivier Messiaen, Prädikant Henri Franck ist der Liturg.

Bachs Johannespassion

Am Sonntag, 3. April, 18 Uhr, folgt in der Gedächtniskirche eine Geistliche Abendmusik zum Sonntag Judika mit Willem Balk, Orgel, und Dekan Markus Jäckle, Liturgie.

Am Samstag vor Palmsonntag, am Samstag, 9. April, 18 Uhr, ist dann ein großes Konzert in der Dreifaltigkeitskirche. Die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz singt unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Anna-Lena Elbert, Sopran, Kanako Sakaue, Alt, Fabian Kelly, Tenor, Tobias Ay und Thomas Stimmel, Bass, sind die Solisten. Es spielt das Dresdner Barockorchester. Karten gibt es über das Amt für Kirchenmusik (06232 667402).

Am Freitag, 15. April, 18 Uhr, ist in der Gedächtniskirche ein Orgelkonzert zum Karfreitag. Robert Sattelberger spielt Werke von Bach. Am Ostersonntag, 17. April, 10 Uhr erklingt in der Gedächtniskirche im Kantatengottesdienst Dieterich Buxtehudes „Heut triumphieret Gottes Sohn“.

Zehnter Orgelspaziergang

Am Sonntag, 24. April, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche eine weitere Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“ zu Psalm 116

„Der Herr ist gnädig und gerecht“ wieder mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Liturgie. Am Sonntag, 8. Mai, 14 Uhr, ist dann endlich der zehnte Speyerer Orgelspaziergang. Gespielt wird um 14 Uhr in der Gedächtniskirche, um 14.45 Uhr in St. Joseph, um 16 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche und um 16.45 Uhr im Dom. Spenden sind zugunsten der neuen Orgel der Afra-Kapelle des Domes. Am Sonntag, 29. Mai, 18 Uhr, folgt in der Dreifaltigkeitskirche wieder eine Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“ zu Psalm 27 „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ wieder mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Liturgie. Zum Pfingstsonntag, 5. Juni, 18 Uhr, gibt es in der Gedächtniskirche eine Geistliche Abendmusik zum Pfingstfest mit Uwe Rauschelbach an der Orgel und Kirchenpräsident in Ruhe Christian Schad, Liturgie. Werke von Buxtehude, Grigny, Bach und Franck erklingen. „Milch und Honig“ Am Samstag, 18. Juni, 18 Uhr, und Sonntag, 19. Juni, 16 Uhr, wird im Alten Stadtsaal „Milch und Honig“, ein Kindermusical von Simone Pepping und Andreas Schmidt, von den Kinderchören an der Gedächtniskirche aufgeführt. Die Gesamtleitung hat Simone Pepping. Zum Landeskinderchortag in Speyer folgt die Aufführung des Singspiels „,Jetzt reicht’s!’, sprach Gott – Noah und die Sintflut“ von Witold Dulski mit Kinderchören aus der gesamten Landeskirche unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler (Grünstadt) am Samstag, 25. Juni, 16 Uhr, in der Gedächtniskirche. Am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche erneut Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“. Diesmal zu Psalm 36 „Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist“. Wolfgang Werner spielt Orgel, Prädikant Henri Franck ist der Liturg. Festtage der Kirchenmusik Am Sonntag, 10. Juli, ist um 15 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer eine kirchenmusikalische Feier im Rahmen der Kirchenmusik Festtage Pfalz unter der Gesamtleitung von Jochen Steuerwald. Am Sonntag, 14. August ,18 Uhr, steht in der Gedächtniskirche über dem Orgelkonzert der Titel „Maria: Protestation!“. Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel aus Berlin spielt Werke von Bach, Rheinberger (a-Moll-Sonate), Kennel (Magnificat in memoriam madonnae stalingradensis) und anderen. Am Sonntag, 25. September, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche die nächste Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“ zu Psalm 127

„Seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf“ mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Liturgie. Ein Orgelkonzert „Originelle Choralvorspiele“ mit Werken von Thomas Riegler gibt Jochen Steuerwald am Sonntag, 9. Oktober um 18 Uhr in der Gedächtniskirche. Lobgesang des Franziskus Am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche eine weitere Geistliche Abendmusik „Mit Psalmen durch das Jahr“ zu Psalm 119