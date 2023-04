Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Böse Zungen behaupten, das ist doch die unwichtigste Fußball-Runde. So ganz unrecht haben sie nicht. Nun starten sie als Erste der Aktiven in der Region wieder nach der langen Pause in die Spiele um die Platzierungen der C-Klasse. Martin Erbacher hat die Protagonisten befragt.

Cengiz Buyruk (Trainer TuRa Otterstadt): „Es wäre schön gewesen, in die Aufstiegsrunde zu kommen. Es war aber nicht realistisch. Kickers Neuhofen und RW Speyer sind auch sehr stark.