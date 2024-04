Am 91. Pfälzischen Schachkongress in Neustadt beteiligten sich mehrere Aktive der SG Speyer-Schwegenheim. Diese hielten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten achtbar.

Simon Commercon und Daniel Kuhn beteiligten sich an zwei von vier Meisterturnieren. In der Kategorie A, aus der der neue Titelträger hervorging, belegte SG-Spitzenspieler Commercon trotz starker Konkurrenz mit 4,5 Punkten aus neun Begegnungen den fünften Rang, wobei er sogar einen Fide-Meister hinter sich ließ.

Pelt Zweiter

Einen überraschenden Erfolg verzeichnete Kuhn, der im Meisteranwärterturnier für SK Landau ans Brett ging. Mit vier Siegen und fünf Remis glückte es ihm, ungeschlagen 6,5 Zähler zu erzielen und als Sieger aus diesem schweren Wettbewerb hervorzugehen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen bestand das Hauptturnier aus fünf Gruppen und sieben Runden nach dem Schweizer System.

Den größten Erfolg verzeichnete Alexander Pelt, der im Hautturnier 2 mit fünf Punkten den zweiten Preis errang. Die übrigen Teilnehmer der SG landeten mit jeweils drei Zählern im Mittelfeld: Thorsten Kunz (HT 3, 13.) Niklas Thumm (4, 15.), Jozsef Szeleczki (5, 14.). Ebenso anstrengend wie die bis zu sechs Stunden andauernden täglichen Langpartien waren die Bedingungen beim Blitzen und Schnellschach.

Jung und Alt

Beim Blitzturnier mit 67 Teilnehmern, standen bei einer Bedenkzeit von drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug 19 Runden an. Kunz holte 10,5 Zähler und belegte Rang 23, punktgleich mit den Teilnehmern ab Position 16. Senior Peter Flörchinger landete mit neun Zählern auf Rang 40, Jugendspieler Akin Özen mit acht an 54. Stelle.

Beim Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten plus fünf, das sich ebenfalls kräftezehrend vom frühen Abend bis weit nach Mitternacht hinzog, gab es drei Leistungsgruppen. Kuhn holte in der A-Gruppe mit 26 Startern gegen stärkste Konkurrenz aus sieben Partien 2,5 Punkte und lag in der Endabrechnung auf Rang 20.

Christoph Göbel erspielte als 24. zwei Zähler. Die Senioren Roger Kühn und Szeleczki gingen in der B-Gruppe ans Brett. Beide holten jeweils 2,5 Punkte und belegten unter 26 Teilnehmern die Plätze 21 sowie 22.