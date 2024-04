Die Japan-Convention NonkiCon wird dieses Jahr am 25. und 26. Mai wieder in der Stadthalle in Speyer stattfinden. Inzwischen ist um die NonkiCon eine Community entstanden, die NonkiCom. Dazu gehörten unter anderem regelmäßige gemeinsame japanische Essen und Treffen zum gemeinsamen Film- oder Seriengenuss, so am 20. April ab 15 Uhr bei freiem Eintritt in der Volkshochschule Speyer in der Villa Ecarius. Zu sehen sind der Film „Fünf Zentimeter pro Sekunde“ sowie zwei Episoden von „Dangers in my Heart“. Bei dem Film „Fünf Zentimeter pro Sekunde“ handelt es sich um ein Werk von Makoto Shinkai, das aus drei kurzen, aber inhaltlich verbundenen Beiträgen besteht. Auch ein Discord ist derzeit in Aufbau und wird im April live gehen. Die Palette wird noch um einen Cosplay-Treff erweitert: Cosplay in the heart of Speyer, wobei das Herz eine Brezel ist – ganz im Sinne des Brezelfestes. Mit diesem Thema wollen Victorian und Maid Miku vom Team der NonkiCon Anime- und Cosplay-Begeisterte auf die NonkiCon einstimmen. Alle Cosplayerinnen und Cosplayer sowie Cosplayinteressierte simgt am Sonntag, 21. April, um 14 Uhr zu einem Cosplaywalk durch Speyer eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Festplatz Speyer. Nach dem Cosplaywalk wird zu einem gemeinsamen Picknick in der Nähe des Festplatzes eingeladen. Neuigkeiten zur NonkiCon und dem Cosplay-Treff gibt es auf Instagram unter #nonki_con_speyer.