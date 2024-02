Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) eröffnet am 8. September den Tag des offenen Denkmals in Speyer. Das bundesweit größte Kulturevent erlebt damit seinen bundesweit offiziellen Start in der geschichtsträchtigen Stadt mit zwei UNESCO-Welterbestätten (Dom und SchUM-Stätte) mit an Vielzahl von Veranstaltungen. Das Motto ist in diesem Jahr „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Neben der Eröffnungsveranstaltung vor dem Altpörtel gibt es unter anderem einen interaktiven Markt der Möglichkeiten mit Akteuren der Denkmalpflege sowie ein vielseitiges Bühnenprogramm. Am Abend ist ein Benefizkonzert Grundton D in Kooperation mit dem Deutschlandfunk.

Für das geplante Stadtprogramm werden Denkmalengagierte gesucht: Wer im Besitz eines Denkmals ist oder sich für eines in Speyer oder Umgebung engagiert, kann sich am diesjährigen Tag des offenen Denkmals beteiligen und das eigene Denkmal einem breiten Publikum zeigen. Geeignet sind sowohl die großen bekannten Kirchen, Museen, öffentliche Bauten, Burgen oder Schlösser als auch private Denkmalhäuser, Industriebauten oder jegliche Art von Bodendenkmal. Interessierte wenden sich bitte an folgende Mail-Adresse: denise.gerner@stadt-speyer.de.

Auch bundesweit sind alle Engagierten, Vereine und Institutionen eingeladen, ihre Denkmale im größten Schaufenster der Denkmalpflege zu präsentieren und zu zeigen, welche „Wahr-Zeichen“ in ihnen stecken – Anmeldestart ist im April (www.tag-des-offenen-denkmals.de).