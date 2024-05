Weil er beim Einparken Bremse und Gaspedal verwechselt hat, ist ein 79-Jähriger nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr beim Rangieren in eine Parklücke in einem Parkhaus in der Heydenreichstraße mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Der geparkte Wagen sei dabei gegen eine Wand geschoben worden und anschließend nicht mehr fahrbereit gewesen. Sachschaden laut Polizei: rund 17.500 Euro.