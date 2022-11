Das Bistum Speyer trauert um seinen Pressesprecher Markus Herr, der am Donnerstagabend verstorben ist. Darüber informierte das Bistum am Montag. Der 53-jährige Herr, der aus dem Südschwarzwald stammte, war seit 2012 als Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunikation im Bistum verantwortlich. Davor hatte er die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising des Caritasverbandes der Diözese Speyer geleitet.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann würdigte Herr in einem persönlichen Schreiben an die Angehörigen als Menschen, „der in den vergangenen 25 Jahren der Kirche eine Stimme und ein Gesicht gegeben hat. Eine Stimme, die begeisternd für die Frohe Botschaft werben konnte.“ Er habe sich auch gerne in gesellschaftlichen Debatten eingebracht – um für die zu sprechen, die nicht gehört und beachtet würden. Herr habe für eine den Menschen zugewandte Kirche gestanden, so Wiesemann. Der Termin der Beisetzung stehe noch nicht fest.