15 neue Notfallseelsorger und Kriseninterventionshelfer werden künftig im Bereich des Bistums Speyer und der Evangelischen Landeskirche tätig sein. Wie das Bistum am Dienstag mitteilt, wurden sie in einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. German in den Dienst entsandt. Einige Familienangehörige seien vor Ort gewesen, um den Abschluss der Ausbildung zu feiern. Die Corona-Pandemie habe aus üblicherweise eineinhalb Ausbildungsjahren zwei gemacht. Die Teilnehmer des Lehrgangs hätten sich in acht Modulen an Wochenenden auf den Dienst an Mitmenschen in herausfordernden seelischen Not-Situationen vorbereiten lassen, heißt es weiter. In der Ausbildung gehe es um die Vermittlung von Fachkenntnissen über Einsatzsituationen und das Einüben von Gesprächsführung. Verschiedene Einsatzinhalte wie plötzlicher Kindstod, Suizid oder das Überbringen von Todesnachrichten würden während der Ausbildung aufgezeigt. Schweigen aushalten und Tränen ertragen, dorthin schauen, wo niemand gerne hinschaut, sehen und hören, wenn es anderen den Boden unter den Füßen wegzieht, gehörten künftig zu ihren Aufgaben. Zu 13 Notfallseelsorgern aus der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Bistum kämen eine Kriseninterventionshelferin, die im Notfallseelsorge-Team von Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Ludwigshafen mitarbeite, sowie eine Kriseninterventionshelferin vom Roten Kreuz in Neustadt.