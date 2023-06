Unter dem Motto„Klimagewandelt anders gärtnern“ findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, im Domgarten die Biogartenmesse mit 80 verschiedenen Ausstellern statt. Besucher können sich mithilfe von Workshops, Vorträgen und Aktionen viele Tipps zum Gärtnern in Zeiten des Klimawandels abholen.

„Nachhaltige Gartenkultur und Lebensart im besonderen Ambiente“ versprechen die Veranstalter den Gartenbesitzern und Hobbygärtnern, die die Biogartenmesse besuchen wollen. Den Domgarten – „die grüne Lunge Speyers“ und dessen größter Park mit Ölberg, Heidetürmchen und Skulpturengarten – suchten die Veranstalter wegen seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit als passende Grünanlage für die Schau aus, um dort nachhaltige Gartenkultur und Lebensart zu präsentieren.

Pflanzen, Vorträge und Workshops

Die Gartenkultur ist vertreten durch einen Bio-Pflanzenmarkt: Rosen, einheimische Wildgewächse, mediterrane Kübelpflanzen, Stauden, Saatgut, Kräuter und weitere Produkte zur ökologischen Gartenpflege werden angeboten. Die nachhaltige Lebensart repräsentieren Kunsthandwerker und Manufakturen, die ihre Ware selbst herstellen oder das Fair-Trade-Siegel tragen. Unter anderem verkaufen sie Hängematten, Gartenmöbel, Skulpturen, Feinkost, Dekoration, Mode, Accessoires und Werkzeuge zur ökologisch-nachhaltigen Gartenpflege.

Vorträge, Workshops und Aktionen beleuchten das Thema aus ökologischer, künstlerischer und wirtschaftlicher Sicht. So bekommt man laut Veranstaltern Wissen an die Hand, um auch im eigenen Garten positiv auf die Veränderungen durch den Klimawandel zu reagieren und einzuwirken.

Info

Biogartenmesse am 10. und 11. Juni im Speyerer Domgarten am Schillerweg; Öffnungszeiten: am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr; Eintritt: Erwachsene 8,50 Euro, Familien 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre freier Eintritt, auf fünf Euro ermäßigt bei Vorlage der Ausweise für Studenten oder Schwerbehinderte und auch bei Nutzung des ÖPNV; Einkäufe können bei der kostenlosen Pflanzengarderobe abgegeben werden. Das Team hilft beim Tragen der Einkäufe. Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden.