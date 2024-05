Weil eine 54-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah, kam es am Mittwoch um 16.45 Uhr an der Kreuzung Hilgard-/Ludwigsstraße zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.