David Aichele hat gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen die TSV Oberhaching Tropics. „Wir haben damals gut performed. Das wollen wir wieder zeigen“, sagt der Center der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Am Samstag, 29. Januar (19 Uhr), bestreiten Aichele und Kollegen in der Zweiten Bundesliga ProB als Gäste der Bayern das Rückspiel.

„Ich erwarte einen Sieg“, gibt sich der 23-Jährige zuversichtlich. Den Vergleich mit den Tropics in der Speyerer Nordhalle gewann das BIS im Oktober 88:60 (47:30). Effektivster