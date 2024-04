Wegen eines Unfalls musste die B39 zwischen Dudenhofen und Speyer in Fahrtrichtung Speyer am Montag zirka zwei Stunden lang gesperrt werden. Laut Polizei ist ein 45-jähriger Autofahrer, der von der B9 aus Richtung Ludwigshafen kam, gegen 16.15 Uhr auf die B39 in Richtung Universität aufgefahren. Beim Einfädeln überfuhr der Mann eine durchgezogene Linie auf der Fahrbahn und missachtete das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. So kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 29-Jährigen, der von Dudenhofen kommend in Richtung Speyer unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Das Auto des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es laut Polizei nicht.