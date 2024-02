Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mit einem Heimsieg das Finale am 27. April in Heidelberg klar machen. Dazu sind jetzt 800 Punkte das Ziel“, so Frank Hinderberger, Abteilungsleiter des AV Speyer, vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (19 Uhr) zuhause gegen KSV Durlach.

Hinderberger fügte an: „Nach dem verrückten letzten Kampftag der Rückrunde, an dem alle drei auf den ersten drei Tabellenplätzen verloren haben, wollen wir zurück in die Erfolgsspur.“