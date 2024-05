Beschädigungen an der Frontstoßstange hat ein 35-Jähriger an seinem Wagen bemerkt, als er nach einem Einkauf im Kaufland in der Auestraße am Mittwoch gegen 12.29 Uhr dorthin zurückkehrte. Die Polizei geht nach eigenen Angaben aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Wagen des 35-Jährigen von der Anhängerkupplung eines anderes Autos beschädigt wurde und sich der Fahrer unerlaubt entfernte. Der Sachschaden liege bei rund 2000 Euro. Die Beamten (Telefon: 06232 1370, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de) bitten Zeugen des Vorfalls um Hinweise.