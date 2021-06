Die Musikalischen Abendandachten gehen sonntags am Abend bis Ende August in der Speyer Gedächtniskirche weiter.

Am 11. Juli um 18 Uhr zum Fussball-EM-Finale erklingen Vertonungen und Bearbeitungen von Nationalhymnen mit Robert Sattelberger an der Orgel. Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron übernimmt die Liturgie. Am 18. Juli, 18 Uhr, spielt Bezirkskantor Tobias Martin aus Ludwigshafen an der Orgel Werke von Buxtehude, Marchand, Bach, Belier (Toccata) und anderen. Liturgie: Dekan Markus Jäckle. Am 25. Juli um 18 Uhr spielt Bezirkskantor Eckhart Mayer (Frankenthal) an der Orgel Werke von Lübeck, Bach, Franck und anderen. Liturgie: Oberkirchenrat i.R. Dr. Klaus Bümlein.

Am 1. August um 18 Uhr bietet Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant (Pirmasens) an der Orgel sein Programm „Barock meets Moderne“ mit Musik von Bach, Thomas Riegler und Michael Schütz. Liturgie: Dekan Markus Jäckle. Am 8. August um 18 Uhr musizieren Wolfgang Thomas (Trompete) und Helmut Walter (Orgel) festliche Bläsermusik. Liturgie: Prädikant Henri Franck. Am 15. August um 18 Uhr gestalten Eva Landmesser, Sopran, und Willem Balk, Orgel, eine Andacht unter dem Titel „Musik und Wort zum Fest Maria Himmelfahrt“. Die Liturgie übernimmt Kirchenpräsident i.R. Christian Schad. Am 22. August um 18 Uhr spielt Bezirkskantor Wolfgang Heilmann (Bergzabern/Germersheim) an der Orgel Werke von Bach (Präludium und Fuge D-Dur), Mendelssohn (sechste Sonate) und anderen. Liturgie: Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron. Am 29. August um 18 Uhr ist ein „ToccaTag“ zum Jahr der Orgel mit Robert Sattelberger, der die vier großen Orgel-Toccaten von Johann Sebastian Bach spielt. Liturgie: Pfarrerin Christine Gölzer.

Seit etwa zwei Wochen proben alle Chorgruppen an der Gedächtniskirche unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger wieder regelmäßig, der Elternchor dienstags 19.45 bis 21 Uhr, die Speyerer Kantorei donnerstags 19.30 bis 21.30 Uhr. Beide Chorgruppen sind offen für Neueinsteiger, besonders gefragt sind natürlich Männerstimmen (Telefon 06232 291678). Ebenso proben die Kinderchöre mittwochs wieder in mehreren Gruppen ab 15.45 Uhr im Martin-Luther-King-Haus, auch da sind neue Kinder herzlich willkommen (Telefon 06232 291678).