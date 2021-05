Das Amtsgericht Speyer versteigert diese und nächste Woche einige Immobilien: Häuser und auch unbebaute Grundstücke. Interesse bei Bietern ist vorhanden, Pandemie-bedingt muss das Gericht sogar auf größere Räume ausweichen. Auch der Wert des zu versteigernden Hauses vergrößert sich.

Eins vorweg: Eine Versteigerung läuft nicht so ab, wie man das von hektischen Szenen aus Film und Fernsehen kennt. Man hat auch nicht gleich ein Gebot abgegeben und ein Haus ersteigert, wenn man nur mal schnell die Hand gehoben hat, um die Maske zurechtzurücken oder sich am Ohr zu zupfen. Wer bietet, nennt nicht nur mehr oder weniger laut sein Gebot, sondern gibt auch einen schriftlich ausgefüllten Bieterzettel ab und zeigt seinen Personalausweis vor.

Zwei fleißige jüngere Mitarbeiterinnen des Gerichts übernehmen dabei die „Beinarbeit“ und bringen Gebot und Ausweis nach vorne zur Leiterin der Auktion, Monika Leisen. Beinarbeit ist wirklich vonnöten, denn die Auktion findet dieses Mal, Corona-bedingt, im verwaisten „Pfälzer Weindorf“ des Speyerer Technik-Museums statt. Die Museumsmitarbeiter hatten zuvor den Raum vermessen und mitgeteilt: Für 81 Bieter ist Platz. „Sollten allerdings mehr Leute teilnehmen wollen, hätten wir ein Problem“, sagte Amtsgerichtsdirektor Hans-Jürgen Stricker vor Beginn. Soweit kam es nicht: Bei etwas mehr als 20 Interessierten reicht der Platz aus.

Regelkunde zu Beginn

Zu Beginn der Auktion gibt Monika Leisen vom Amtsgericht für die Unerfahrenen – das sind die meisten Bieter – eine kleine Regelkunde. Versteigert wird ein Einfamilienhaus in Böhl-Iggelheim. Verkehrswert laut Gutachten: 120.000 Euro. Es ist nicht überschuldet, drei im Grundbuch eingetragene Belastungen – Grundschulden oder Hypotheken – im Wert von etwas mehr als 27.000 Euro würden vom Erwerber abzulösen sein. Diese Summe sollte den Bietern stets zusätzlich präsent sein, wie die Auktionatorin zwischendurch immer wieder in Erinnerung ruft. Laut Gesetz muss die „Bieterstunde“ zudem mindestens 30 Minuten offen sein – kommen mehr Gebote, dauert sie länger. Mit seinem Gebot möglichst lange zu warten, ist also nicht unbedingt von Vorteil.

Als Mindestgebot setzt das Gericht 36.000 Euro fest. Dann geht es los, am Anfang erst ein wenig zögerlich. Bald jedoch gewinnt die Sache an Fahrt. Das erste Gebot liegt bei 50.000 Euro. Dann erhöhten sich die Gebote erst langsam, manchmal um 500 Euro, manchmal um 2000 Euro. Von etwa vier Bietern bleiben zwei sehr ernsthaft Interessierte übrig. Die Gebote kommen nun in immer kürzeren Abständen, aber auch in immer niedrigeren „Zuwachsraten“, oft nur um wenige hundert Euro.

Kein Hammer, nur Ansage

Am Ende bleibt die Nadel bei 175.000 Euro stehen. Jetzt ist es doch ein bisschen wie im Kino. Der Zuschlag kommt „zum Ersten, zum Zweiten, und“ – längere Pause – „zum Dritten“. Ein Hämmerchen hat Monika Leisen nicht, Ansage genügt. Eine junge Frau mit Baby ist nun Eigentümerin des Hauses. Es handelt sich um eine „Teilungsversteigerung“: Eine Erbengemeinschaft hatte sich für diesen Weg der Teilung entschieden – und klug gewählt, denn der Preis überstieg den Schätzwert am Ende um einiges.