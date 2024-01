Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So richtig rund läuft es mit den Sammelcontainern noch nicht in Speyer. Es fehlen noch einige Standorte, in der Altstadt gibt es keinen – und dann wird einer falsch aufgestellt. Trotzdem glauben die Stadtwerke an den Erfolg des Systems.

Beim Telefonat mit der Redaktion hat sich Joachim Obert wieder etwas gefangen. Am Montag hatte er durchaus kritisch beobachtet, wie in der Georg-Kerschensteiner-Straße neue Glascontainer aufgestellt