Die Familie des Sternekochs Sven Niederbremer aus Neustadt wird Nachfolger von Philipp Rumpf als Pächter des Restaurants und der Weinbar „Alter Engel“ und „Zwischen den Engeln“ in der Mühlturmstraße. Das haben der Besitzer des Hauses, Paul-Philipp Schäfer, und der 46 Jahre alte neue Betreiber auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitag mitgeteilt. Der 46-jährige neue Chef am Herd und seine Frau Priscilla, Eltern von vier Kindern, wollen das Restaurant voraussichtlich Mitte Juli eröffnen. Derzeit wird die Küche im „Alten Engel“ noch komplett saniert. Den Namen des Hauses wird Niederbremer beibehalten. Mit vier Personen in der Küche und vier im Service werde er den Betrieb aufnehmen, kündigte er am Freitag an. Niederbremer, der als Koch unter anderem acht Jahre lang in Johannesburg (Südafrika) und in Bremen aktiv war, war zuletzt bekannt an der Weinstraße als Inhaber der Moro-Gruppe, die unter anderem das „Moro“ in Gimmeldingen und das Restaurant des Deidesheimer Winzervereins betrieb. Die Gruppe hat inzwischen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Bis Ende April war der Speyerer Philipp Rumpf Pächter des Alten Engels. Er baut derzeit die Weinstube „Klosterstübchen“ in der Klostergasse zu seinem neuen Gastro-Betrieb um. Eröffnung dort ist laut Rumpf „nicht vor September geplant“.