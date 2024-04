Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer stehen im Achtelfinalhinspiel in Köln vor einer sehr hohen Hürde.

Die Mannschaft um Regisseur Carlos Hidalgo Guijo bestreitet am Samstag (18 Uhr) beim Nordgruppen-Primus Rhein-Stars Köln ihr Achtelfinalhinspiel in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. „Wir sind der Underdog in diesem Kräftemessen. Unser Vorteil ist aber, dass wir ohne Druck antreten können“, sagt BIS-Trainer Carl Mbassa vor dem Duell der Domstädter.

Die Auswahl von Kölns Chefcoach Stephan Baeck erzielte in dieser Saison durchschnittlich 87 Punkte pro Partie und ist damit eines der offensivstärksten Teams in der Liga. Dem früheren Nationalspieler stehen Leistungsträger wie Aufbauspieler Rupert Hennen, Schütze Brian Battle, Powerforward Grantas Vasiliauskas oder Center Björn Rohwer zur Verfügung.

Mbassa: Müssen Topspiel hinlegen

„Die Kölner sind sehr ausgeglichen besetzt. Sie haben starkes Personal an den Brettern sowie gute Schützen“, betont Mbassa: „Wenn wir ihnen Paroli bieten wollen, müssen wir ein Topspiel hinlegen.“ Zuversicht können seine Schützlinge, die die Hauptrunde als Achter der Südgruppe beendeten, aus der jüngeren Vergangenheit schöpfen; sie hatten im vergangenen Monat Tabellenführer Dragons Rhöndorf sowie die Basketball-Löwen Erfurt in die Knie gezwungen.

Das Rückspiel gegen die Rhein-Stars ist am Freitag, 19. April, 19.30 Uhr, in der Speyerer PSD Bank-Halle Nord. Eine eventuell dritte Partie wird in Köln ausgetragen.