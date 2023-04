Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 42-Jähriger war angeklagt, 2018 fahrlässig einen Brand ausgelöst zu haben, der sein eigenes Haus und angrenzende Häuser in Speyer-Nord schwer beschädigte. Danach soll er noch eine Gartenhütte absichtlich in Brand gesteckt haben. Der Prozessauftakt am Amtsgericht Speyer warf ein Schlaglicht auf ein Suchtschicksal.

Verteidiger Tobias Hahn gab zu Beginn für seinen Mandanten eine Erklärung ab, dass dieser weder den einen noch den andern Brand verursacht hatte, zumal er in beiden Fällen auch