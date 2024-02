Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Deutschland leiden vier Millionen Menschen unter seltenen Krankheitsbildern. Um ihnen besser helfen zu können, gibt es 36 Zentren für seltene Erkrankungen; eines davon ist an der Homburger Uniklinik. Eine der Betroffenen ist Antje Gillenberg. Die Mutter dreier Kinder stellt sich und ihren Lungenhochdruck bei einem Symposium in Homburg vor. Der RHEINPFALZ hat sie ihre Krankengeschichte erzählt – und, wie es für sie lebensgefährlich wurde.

Ende September 2014 wird Antje Gillenberg von ihrer Tochter Emma entbunden. Da ist sie bereits Mutter von Zwillingen und steht als Krankenschwester im Städtischen Krankenhaus Pirmasens