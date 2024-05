Sie lockten letztes Jahr zusammengenommen rund 350.000 Besucher an: Die beiden Saar-Zoos in Saarbrücken und Neunkirchen. Um ihren Besuchern immer wieder was Neues bieten zu können, stehen einige Projekte an. Und neue Tiere.

Mit dem schönen Wetter beginnt für die beiden Zoos im Saarland