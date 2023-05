Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am keltischen Ringwall in Otzenhausen kommt es weiterhin zu Beschädigungen. Bereits vor einigen Wochen seien an dem Kulturdenkmal im Bereich der Königstreppe Steine herausgenommen worden, berichtete die Polizei in St. Wendel. Durch das Entfernen der Steinbrocken sei ein größeres Loch entstanden. Zudem hätten Unbekannte mit den Steinen eine Art Mauer erstellt.

„Immer wieder finden wir Steintürme, besonders nach besucherstarken Wochenenden“, berichtet Ranger Gerd Welker vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald. „Dann entfernen