Die Linken-Fraktion im Stadtrat Homburg hatte ein Bündnis der vom militärischen Fluglärm betroffenen Kommunen in der Saarpfalz und in der Westpfalz angeregt. Der Antrag fand jedoch bei der Mehrheit der Ratsmitglieder keinen Gefallen und wurde in der Stadtratssitzung am Donnerstag abgelehnt.

Als Grund für ihren Antrag nannte Barbara Spaniol, Fraktionsvorsitzende der Linken, die Zunahme der Flugbewegungen in jüngster Zeit. Unlängst erst seien rund 65 Tonnen Kerosin über