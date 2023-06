Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mama, ich bin schwul.“ Vor diesem Satz haben immer noch viele Angst. Dabei ist die sexuelle Orientierung keine Frage der Entscheidung – sondern, es ist einfach so. Woher diese Angst vor dem Outing kommt, und was sich in der Gesellschaft verändern muss, hat Patrick Göbel mit LSVD-Vorstandsmitglied Tim Stefaniak besprochen.

Die Räume des LSVD (Lesben- und Schwulenverband) Saar sind in Saarbrücken. Dort hilft der Verband Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern bei Problemen und bietet Gruppen für