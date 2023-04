Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Aufschrei war groß: „Die Klima-Kleber machen die Autobahn dicht“. Ganz so schlimm sollte die Klima-Demo am Sonntag aber nicht ablaufen. Die Veranstalter haben nun selbst die Reißleine gezogen − mit deutlicher Kritik an den Behörden.

Die Klima-Demo auf der Saarbrücker Stadtautobahn wurde abgesagt. Die Aktion sollte ursprünglich am kommenden Sonntag, 23. April, auf der A620 stattfinden. Die Stadt hat die Demonstration