Der Stromerzeuger Steag bringt sein Steinkohlekraftwerk in Bexbach am 28. Oktober zurück an den Markt. Ein weiteres folgt drei Tage später.

Der Stromerzeuger Steag fährt sein Steinkohlekraftwerk in Bexbach am 28. Oktober wieder hoch. Dadurch soll Erdgas bei der Stromversorgung eingespart werden. Seit 2017 befindet sich das Bexbacher Werk