Am 25. Februar 1944 stürzte ein US-amerikanischer Bomber in Blieskastel-Alschbach ab. Drei Jugendliche kamen dabei ums Leben. Genau auf den Tag vor 80 Jahren wurde nun ein Gedenkstein enthüllt, der an das Unglück erinnern soll.

Rund 100 Besucher waren Zeugen der Enthüllung. Die „Solid Sender“ wurde nahe Saarbrücken an der deutsch-französischen Grenze von einer Flak getroffen. Motor drei der Maschine wurde direkt getroffen, der Antrieb fing Feuer; durch die Explosion wurde der Propeller des Flugzeugs abgerissen. Die zehn Mann starke Besatzung sprang mit dem Fallschirm ab, das Flugzeug fiel auf Alschbacher Gemarkung. Zuvor wurden jedoch Streubomben herausgeschleudert, die im Blieskasteler Stadtteil Lautzkirchen mehrere Häuser zerstörten und drei Menschen töteten.

Doch auch drei Jugendliche aus Alschbach starben, nachdem sie rund zwei Monate nach dem Absturz zur Unglücksstelle liefen und Munition einsammelten, um daraus Schwarzpulver zu holen. Dabei kam es zur Explosion, die drei jungen Alschbacher starben. Auch ihrer gedachten die Teilnehmer am Sonntag. Mit dabei waren neben Lokalpolitikern auch die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie Bundestagsmitglied Esra Limbacher (SPD). In ihren Reden sprachen der Direktor des deutsch-amerikanischen Instituts Bruno von Lutz, der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) und Landrat Theophil Gallo (SPD) unter anderem von der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Sie beschworen auch die Einigkeit mit der Ukraine im Krieg gegen Russland, den Russland auf Befehl Wladimir Putins vor zwei Jahren begonnen hatte.